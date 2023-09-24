Грузовой поезд столкнулся с подвижным составом в Кемеровской области
В Кемеровской области на железнодорожной станции Мариинск столкнулись грузовой поезд и подвижной состав. Повреждено оборудование локомотива.
По предварительным данным, вечером 23 сентября на кузбасском участке Красноярской железной дороги грузовой поезд выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с составом на соседнем пути. В результате повреждено оборудование локомотива грузового поезда.
"Причины и обстоятельства транспортного события устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено. Ачинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.