Грузовой поезд столкнулся с подвижным составом в Кемеровской области

В Кемеровской области на железнодорожной станции Мариинск столкнулись грузовой поезд и подвижной состав. Повреждено оборудование локомотива.

По предварительным данным, вечером 23 сентября на кузбасском участке Красноярской железной дороги грузовой поезд выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с составом на соседнем пути. В результате повреждено оборудование локомотива грузового поезда.