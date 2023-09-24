Россиянка выпала с восьмого этажа во время мытья окон

В Астрахани девушка выпала с восьмого этажа дома во время мытья окон и выжила, ее спасли врачи Александро-Мариинской больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

В больницу пострадавшую в критическом состоянии привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у россиянки, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.

Через месяц состояние пациентки стабилизировалось. В левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой — сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.