Пропавший режиссер БДТ, предположительно, найден мертвым

Режиссер БДТ Александр Никаноров, предположительно, найден мертвым в районе поселка Токсово. Об этом сообщает "Фонтанка".

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В районе Токсово люди нашли тело мужчины, чьи отличительные черты совпадают с Никаноровым. Как отмечает издание, ПСО "ЛизаАлерт", которое занимается поиском режиссера, в своих соцсетях приостановила его с пометкой "проверка информации". На данный момент тело не прошло опознание.

22 сентября в группе "Современный театр" во "ВКонтакте" стало известно об исчезновении режиссера Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова (БДТ) Александра Никанорова.

Объявление о пропаже Никанорова также появилось в социальных сетях петербургского поискового отряда "ЛизаАлерт". В ориентировке сказано, что его местонахождение неизвестно с 21 сентября, при себе режиссер имел велосипед.

Актриса Дарья Кулак рассказывала, что режиссер страдал от депрессии. А по информации "Mash на Мойке", подруга режиссера после его исчезновения нашла в его квартире на Казанской улице "предсмертную записку" и обратилась с заявлением о пропаже в полицию.