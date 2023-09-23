Мужчина поджег бывшую девушку в Подмосковье

Мужчина облил бензином бывшую девушку и поджег в Московской области за то, что она не ночевала дома. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

Как уточняется, инцидент произошел в Серпухове. 49-летний мужчина узнал, что его бывшая девушка не ночует дома, поэтому решил ее «проучить». Злоумышленник дождался возвращения своей жертвы и напал, когда та подошла к дому.

Он облил ее бензином, поджег и спокойно ушел в неизвестном направлении. Зажигалку и бутылку с бензином мужчина бросил на месте преступления.

Проходящие мимо люди смогли потушить женщину и вызвали ей скорую. С ожогами тела и конечностей пострадавшую госпитализировали в местную больницу. Сейчас мужчину разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает Baza.