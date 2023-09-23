Салют ранил зрителей во время пиротехнического шоу в Москве

Во время пиротехнического шоу в Москве, салют случайно попал в двух зрителей. Попадание привело к травмам, сообщает telegram-канал Baza.

«Салют прилетел по людям — пострадали мужчина и женщина», — сообщает telegram-канал.

Там добавили, что это произошло во время шоу, которое проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина». Один из зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке наклонился и прилетел в сторону людей.