ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по городу Шебекино Белгородской области , заявил губернатор региона Вячеслав Гладков .

В своём Telegram он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал, однако есть повреждения среди объектов инфраструктуры.