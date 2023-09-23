В Москве задержали разыскиваемого Интерполом британца

Столичные полицейские задержали гражданина Великобритании Дина Джона С., который находился в розыске Интерпола за тяжкое преступление, пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник. По информации газеты, британца задержали при проверке документов на Варшавском шоссе 21 сентября.

Правоохранители выяснили, что иностранец проживает в квартире жительницы Москвы на Загородном шоссе. Издание сообщает, что иностранца подозревают в преступлении, которое связано с угрозой жизни и здоровью человека. Накануне стало известно, что бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве, передает «Радиоточка НСН».