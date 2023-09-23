Хореографа заподозрили в надругательстве над учениками в Москве

В Москве задержан 23 -летний хореограф, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Москве.

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«Хореограф детского музыкально-театрального центра расположенного на территории Мещанского района города Москвы, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних учеников», - сказано в сообщении.

По данным следствия, преступления происходили с февраля по сентябрь 2023 года. В правоохранительные органы с жалобами обратились родители учеников.

Сейчас хореограф задержан, ему предстоит допрос и проверка на причастность к совершению аналогичных эпизодов.