Парапланеристы разбились в Саратовской области
В Саратовской области разбились парапланеристы. Об этом пишет портал «ЧП Саратов».
Инцидент произошел в районе села Широкого Татищевского района.
Мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения прыгнули с горы на парапланах и неудачно приземлились.
Медики центра медицины катастроф госпитализировали их в одну из клиник города. По словам врачей, мужчина получил травмы средней тяжести, женщина находится в критическом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
По предварительным данным, спортсмены столкнулись в воздухе, сообщает Telegram-канал «Саратов 24».
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