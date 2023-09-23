Парапланеристы разбились в Саратовской области

В Саратовской области разбились парапланеристы. Об этом пишет портал «ЧП Саратов».

Инцидент произошел в районе села Широкого Татищевского района.

Мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения прыгнули с горы на парапланах и неудачно приземлились.

Медики центра медицины катастроф госпитализировали их в одну из клиник города. По словам врачей, мужчина получил травмы средней тяжести, женщина находится в критическом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.