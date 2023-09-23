Пропавшие при аварии с моторной лодкой в Коми были сотрудниками МЧС

Все участники ЧП с перевернутой моторной лодкой в Коми были сотрудниками пожарной службы, передает Telegram-канал SHOT. Они возвращались на судне с места празднования дня рождения одного из коллег — 31-летнего Олега Захарова. Он же управлял моторной лодкой Tohatsu 18 и наехал на буй, из-за чего судно перевернулось. Трое человек смогли выплать на берег реки Вычегды, а трое, включая Захарова, сейчас разыскиваются.

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Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что авария произошла примерно в 20 часов, а судно не было зарегистрировано должным образом.

Около 20 часов в районе поселка Жешарт в результате столкновения с плавающим буем перевернулась лодка. Судно не зарегистрировано в установленном порядке в ГИМС МЧС России, — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку по этому факту. В перспективе может быть возбуждено уголовное дело. Поиски пропавших мужчин на водоеме продолжаются с утра.