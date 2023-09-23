На юго-востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой магнитудой 4,6. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В ведомстве уточнили, что подземные толчки были зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.