На юго-востоке Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6
В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой магнитудой 4,6. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
В ведомстве уточнили, что подземные толчки были зарегистрированы в 11.22 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.
Напомним, что в 2023 году в Турции произошло несколько сильных природных катастроф. В регионах республики были зафиксированы землетрясения, мощные лесные пожары, наводнения.
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