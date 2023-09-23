В Норвегии у границы с РФ задержан бежавший экс-наемник ЧВК «Вагнер»

Молодого человека задержали при попытке пересечь границу между Норвегией и Россией, имя и национальность задержанного не раскрывается, сообщает телеканал NRK, ссылаясь на норвежскую полицию.

«Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет», — написала норвежская полиция в X (ранее Twitter).

При этом адвокат Бриньольф Риснес рассказал телеканалу, что задержанный — его клиент Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер».

По словам адвоката, его подзащитный не думал пересекать границу.

Газета Barents Observer пишет, что инцидент произошел спустя несколько часов после того, как Медведев встретился с журналистом издания в центре Киркенеса.

В январе сообщалось, что в Норвегии задержали россиянина, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя эти сообщения, рассказал, что Медведев действительно служил в норвежском батальоне компании — «Нидхегг», так как имел норвежское гражданство.

В мае Медведев заявил, что хочет вернуться домой.