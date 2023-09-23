В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 23 сентября сообщается в соцсетях управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Уточняется, что подземные толчки были зарегистрированы в 11:22 по местному времени (совпадает с московским — прим.Ред.) в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.

Как писала «Парламентская газета», в феврале в юго-восточных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой до 7,7, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За ними последовали десятки тысяч подземных толчков. 20 февраля в стране произошли еще два новых землетрясения. Число жертв стихии превысило 50 тысяч человек. Ущерб от разрушений составил более 105 миллиардов долларов.