В Пензе избили зампредседателя городской думы

В Пензе напали на заместителя председателя городской думы Олега Шаляпина. Об этом сообщает Penzainform.ru.

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Инцидент произошел 18 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Вместе с другими представителями власти, чиновник отдыхал на скамейке. Приблизительно в 23:00 рядом появилась группа мужчин.

Во время словесного конфликта, возникшего по неизвестной причине, оппонент начал наносить Шаляпину травмы. После этого он упал на асфальт, но нападавший не остановился.

Спустя 15 минут драка прекратилась, чиновник обратился в полицию. Правоохранители быстро отыскали предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

После проверки правоохранители примут решение по ситуации.