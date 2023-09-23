Турист в Петербурге обратился в полицию из-за фото с Петром Первым

Полиция задержала «императора Петра Первого» на Дворцовой площади из-за фото с туристом за 4 тысячи рублей. Об инциденте с аниматором в Петербурге сообщает Telegram-канал Mash.

Турист из Ульяновска рассказал, что гулял по центру Петербурга и ему предложили сделать «снимок на память». Затем аниматор в костюме российского самодержца обманным путем выудил у него 4 тысячи рублей.

Потерпевший обратился в полицию. В итоге «Петра I» при полном параде - в кафтане и треуголке - задержали прямо на площади и погрузили в патрульный автомобиль.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Известно, что аниматор работает в образе императора уже несколько лет. В его соцсетях имеются фото с гостями из разных стран и городов.