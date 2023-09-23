В России шестеро пожарных перевернулись на лодке после празднования дня рождения

В Коми на реке Вычегде шестеро пожарных перевернулись на моторной лодке, в которую сели после празднования дня рождения, чтобы добраться до своего поселка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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По предварительным данным, 22 сентября один из пожарных отмечал день рождения вместе с коллегами. Вечером на моторной лодке они решили доплыть до поселка Жешарт, лодка перевернулась возле пирса.

На берег выбрались лишь трое человек, оставшиеся считаются пропавшими без вести. Среди них — именинник, 31-летний старший смены местной пожарной части Олег Захаров.