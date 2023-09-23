Развожаев сообщил об обнаружении части сбитой ракеты в парке Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что в парке Учкуевка была обнаружена часть от сбитой ранее ракеты.

По его словам, парк в настоящее время закрыт. Территорию оцепили силовики, ожидается прибытие специалистов.

Напомним, что в субботу утром, 23 сентября, в Севастополе прозвучали сирены воздушной тревоги. Комплексы ПВО сбили запущенный со стороны Украины летательный аппарат близ Сухарной балки.