Индийский город Нагпур ушел под воду после экстремальных ливней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Город находится в центральной Индии, в штате Махараштра.Мощные ливневые дожди прошли там сегодня, 23 сентября.

В соцсетях опубликованы видео, снятые местными жителями. На кадрах мощные потоки смывают всё на своем пути. Люди плывут по улицам на лодках. Тех, кто пытается пойти вброд, сразу сбивает течением.

Метеорологи прогнозируют, что катаклизм в регионе будет продолжаться еще 4–5 дней.