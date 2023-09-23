Мужчина зарезал супругу на глазах у двух дочек в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою жену на глазах у двух дочерей, сообщает Telegram-канал SHOT. Трагедия произошла из-за вспыхнувшей между супругами ссоры. Детей отец не тронул.

© News.ru

44-летний мужчина проживал вместе с 40-летней супругой и двумя дочерьми в квартире на Суздальском шоссе. Семья ужинала, когда между супругами началась ссора. Мужчина схватил кухонный нож и, не слушая плач детей и их мольбы остановиться, начал бить женщину ножом. 17-летняя дочь вызвала полицию, а затем скорую помощь — девочка просила спасти маму.

Приехавшие медики не смогли помочь женщине. Она скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений. Сам мужчина во время нанесения ударов порезал себе сухожилие на руке. Его прооперировали в больнице. Сейчас он в палате приходит в себя. Семью характеризовали как благополучную, на учете никто из ее членов не состоял.

В августе мужчина зарезал жену во время бытовой ссоры на глазах своей дочери. От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.