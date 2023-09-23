В Севастополе сбили ракету ВСУ
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали у причала в районе Сахарной балки.
Глава города уточнил, что на место случившегося уже выехали спецслужбы.
«Прошу сохранять спокойствие», — заключил Развожаев.
Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.
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