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В Севастополе сбили ракету ВСУ

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

В Севастополе сбили ракету ВСУ
© РИА Новости

По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали у причала в районе Сахарной балки.

Развожаев: в Севастополе в результате ракетного удара выбиты окна в 10 жилых домах

Глава города уточнил, что на место случившегося уже выехали спецслужбы.

«Прошу сохранять спокойствие», — заключил Развожаев.

Днем 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, cредства ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.

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