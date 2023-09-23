В Севастополе сбили ракету ВСУ

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 23 сентября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали у причала в районе Сахарной балки.

Глава города уточнил, что на место случившегося уже выехали спецслужбы.

«Прошу сохранять спокойствие», — заключил Развожаев.