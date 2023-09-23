Пункт автомобильного пропуска под Белгородом попал под обстрел ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области. По данным канала, украинские военные выпустили шесть мин калибра 82 мм. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Канал отмечает, что, по предварительной информации, обстрел вели из села Гоптовка Харьковской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли хутор Валковский Белгородского района. По его словам, в результате удара в одном частном доме были выбиты стекла, также повреждена крыша сарая. Пострадавших нет.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли село Наумовка в Белгородской области из пулеметов и минометов. По информации канала, украинские военные атаковали населенный пункт с помощью 20 мин калибра 60 мм, а также совершили около 100 выстрелов из пулемета Калашникова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.