Режиссер БДТ пропал в Петербурге

В Петербурге пропал актер и театральный режиссер БДТ им. Товстоногова Александр Никаноров, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, о поисках мужчины объявили друзья и родные после того, как он не выходил на связь несколько суток.

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Канал отмечает, что Никаноров перед исчезновением оставил дома телефон и уехал кататься на велосипеде. Больше его не видели, связаться с режиссером нет возможности.

В БДТ им. Товстоногова Никаноров работает с 2014 года. Там он ставил спектакли «Гроза», «Затмение» и «Люблю».

Также о поисках режиссера на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявил Современный театр в Петербурге, где он ставил спектакли.

Несколько дней не выходил на связь, дома не обнаружен. Если кто видел его за последние два дня, пожалуйста сообщите. И пожалуйста распространите информацию о поиске человека, — отмечается в сообщении.

В театре добавили, что Никаноров носит очки, у него кудрявые волосы.