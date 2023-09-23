Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива в Бенине

Жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов. Об этом сообщает BIP radio Cotonou.

Возгорание углеводородов произошло на складе площадью 1 тысяча квадратных метров, уточнил заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон. На данный момент возгорание потушили, трое человек госпитализированы. В ночь на 23 сентября огонь вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Москве. Из здания эвакуировали 50 человек. Позднее он был ликвидирован. В результате инцидента пострадал ребенок.