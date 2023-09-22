Россиянин принудил подростка к сексу и попытался избавиться от единственного свидетеля

Житель Магнитогорска надругался над несовершеннолетним знакомым, а после захотел избавиться от него как от единственного свидетеля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

© Газета.Ru

Преступление, в совершении которого обвиняют 24-летнего мужчину, произошло еще летом. По имеющимся данным, молодой человек запугал 15-летнего подростка, с которым был знаком, а затем принудил его к оральному сексу.

Несмотря на имеющегося у него психическое заболевание, злоумышленник осознавал, что произошедшее может являться основанием для уголовного преследования. Насильник решил избавиться от единственного свидетеля своего преступления и поджег его.

Пострадавшего удалось спасти, в результате поджога он получил множественные ожоги тела и лица. Злоумышленника задержали и провели с ним все необходимые следственные действия.