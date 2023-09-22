Россиянин принудил подростка к сексу и попытался избавиться от единственного свидетеля

На Урале склонил несовершеннолетнего к сексу, а затем попытался его поджечь
Житель Магнитогорска надругался над несовершеннолетним знакомым, а после захотел избавиться от него как от единственного свидетеля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Преступление, в совершении которого обвиняют 24-летнего мужчину, произошло еще летом. По имеющимся данным, молодой человек запугал 15-летнего подростка, с которым был знаком, а затем принудил его к оральному сексу.
Несмотря на имеющегося у него психическое заболевание, злоумышленник осознавал, что произошедшее может являться основанием для уголовного преследования. Насильник решил избавиться от единственного свидетеля своего преступления и поджег его.
Пострадавшего удалось спасти, в результате поджога он получил множественные ожоги тела и лица. Злоумышленника задержали и провели с ним все необходимые следственные действия.
В настоящее время он находится в психдиспансере и ожидает суда.