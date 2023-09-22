Капитан МВД подавился водкой со звездами с погон в московском ресторане

Капитан МВД во время празднования своего повышения в московском ресторане выпил стопку водки со звездами с погон и начал задыхаться, сообщает Telegram-канал Mash. Ему оперативно вызвали медиков, которые отвезли офицера в больницу.

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По данным Mash, инцидент произошел на Таганке. Коллеги 42-летнего капитана поднесли рюмку водки со звездами с погон, офицер отказываться не стал и опрокинул ее. Сразу после этого мужчина стал задыхаться. Его коллеги немедленно позвонили в скорую помощь.

Канал пишет, что в рамках традиции офицер должен осушить рюмку, а звезды поймать зубами.

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