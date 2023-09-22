Мужчина прилетел из Петербурга в Екатеринбург и заявил о подготовке теракта в аэропорту

В Екатеринбурге проверяют мужчину, заявившего о подготовке взрыва в аэропорту Кольцово. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Как установили правоохранители, причастным к анонимному звонку в свердловскую полицию оказался 50-летний пассажир «Уральских авиалиний». 21 сентября мужчина прилетел в Екатеринбург из Санкт-Петербурга и спустя 12 часов, проведенных в местном аэропорту, решил разыграть полицейских.

Мужчина заявил о готовящемся в Кольцово теракте, чтобы посмотреть, как стражи порядка будут вычислять несуществующих террористов. До этого он долгое время распивал алкогольные напитки, а когда опьянел, заскучал и набрал 102.

На место прибыли сотрудники МВД, обследовали здание аэровокзала. Никаких взрывчатых веществ и подозрительных людей они там не обнаружили, но зато нашли и задержали пьяного заявителя. Тот не смог объяснить, с какой целью целый день провел в Кольцово.

Вскоре выяснилось, что задержанный уже был судим за пьяную езду, а также попадал в поле зрения правоохранителей за мелкое хулиганство, неуплату алиментов и за распитие алкоголя в общественном месте.