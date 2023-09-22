Суд не стал раскрывать новые анкетные данные Чубайса по делу о краже его имущества

Хамовнический суд Москвы приступил к повторному рассмотрению уголовного дела о краже имущества у бывшего гендиректора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. До рассмотрения дела по существу столичный суд отказался установить и раскрыть новые анкетные данные потерпевшего, сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Вячеслав Макаров.

"На стадии досудебной подготовки защита заявила в Хамовническом районном суде Москвы ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых, а также попросила установить и раскрыть новые анкетные данные Чубайса в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Но по всем нашим ходатайствам мы получили отказ", - рассказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что ранее израильское издание "Детали" писало о подаче Чубайсом вместе с супругой Авдотьей Смирновой запроса в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов. По данным издания, Чубайс еще весной 2022 года прибыл в Израиль, где ему принадлежит "как минимум один объект недвижимости".

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс, возможно, "удрал и прячется" из-за опасений уголовных дел по Роснано, при этом "он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич".

По мнению адвоката, изменение анкетных данных потерпевшим может создать препятствие для повторного рассмотрения дела в отношении подзащитных. Как говорится в постановлении Хамовнического районного суда, довод защитника о том, что потерпевшим Чубайсом изменены анкетные данные, что должно повлечь признание недействительным соглашения на представление его интересов в суде адвокатами, объективными доказательствами не подтвержден и оценен судом быть не может.