Восьмилетний мальчик сбежал из дома, потому что не хотел вступать в брак

"Несмотря на всю внешнюю комичность этой истории, смеяться родителям в таких случаях нельзя. Потому что многие проблемы и сомнения, которые нам кажутся несерьезными и даже забавными, дети воспринимают совсем иначе, они кажутся им неразрешимыми и драматичными. Я много занималась детьми-бегунками: в большинстве случаев это ребята, которые излишне эмоционально воспринимают любые неприятности – ссоры с одноклассниками, родителями, неуспехи в учебе. Не зная, как разрешить мучающую их проблему, такие дети находят простейший путь – уйти физически подальше от того места, где им плохо" - прокомментировала инцидент детский психолог Елена Мошкова.