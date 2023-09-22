На Урале восьмилетний мальчик сбежал из дома, потому что не хотел вступать в брак
Ученик младших классов сбежал из дома, чтобы его не заставили жениться. Об этом мать мальчика рассказала порталу mk.ru.
По словам женщины, летом ее восьмилетний сын узнал от старших приятелей, откуда берутся дети. После ликбеза мальчик решил не жениться, потому что понял, что ему неприятен процесс, детально описанный подростками.
"Он сообщил мне об этом и сказал, что ни за что никогда не будет жениться, потому что ему такое противно и отвратительно. Я не придала его словам большого значения, подумала, что повзрослеет и все поймет сам, без объяснений", - пояснила родительница.
Но в начале сентября ребенок убедился в необходимости брака. Как отметила его мать, в этом ему помогла учительница, которая в рамках урока "Разговоры о важном" заявила школьникам, что каждый человек должен обязательно создать семью и завести детей.
"В этот раз сын мне ничего говорить не стал. Пару дней ходил какой-то смурной, а несколько дней назад пришел из школы, немного покопался в шкафу и сразу ушел гулять – это мне его старший брат рассказал, сама я на работе была в это время", - отметила женщина.
Она подчеркнула, что ее сын не заметил исчезновения младшего брата, поэтому вечером семья вышла на поиски беглеца.
Вскоре его нашли в лесопарке, там он, по словам матери, сооружал себе ночлег из простыни и одеяла, взятых из дома. Потом ребенок заявил родителям, что собирается построить в лесу дом, чтобы его никто не нашел и не заставил "жениться и заниматься сексом".
"Несмотря на всю внешнюю комичность этой истории, смеяться родителям в таких случаях нельзя. Потому что многие проблемы и сомнения, которые нам кажутся несерьезными и даже забавными, дети воспринимают совсем иначе, они кажутся им неразрешимыми и драматичными. Я много занималась детьми-бегунками: в большинстве случаев это ребята, которые излишне эмоционально воспринимают любые неприятности – ссоры с одноклассниками, родителями, неуспехи в учебе. Не зная, как разрешить мучающую их проблему, такие дети находят простейший путь – уйти физически подальше от того места, где им плохо" - прокомментировала инцидент детский психолог Елена Мошкова.