МВД сообщило о росте тяжких преступлений

За первые восемь месяцев 2023 года выросло количество тяжких преступлений, связанных с информационными технологиями и наркотиками. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба МВД России.

В частности, количество нарушений закона, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, выросло на 28,7 процента. Они составляют 32,9 процента всех незаконных посягательств, а также 56,4 процента по тяжким и особо тяжким преступлениям.

— Больше совершено дистанционных мошенничеств и краж. Раскрываемость киберпреступлений составила 29,9 процента, в том числе совершенных с использованием сети Интернет — 28,8 процента, расчетных (пластиковых) карт — 35,7 процента, — отметили в МВД.

Более четверти, а именно 26 процентов, тяжких и особо тяжких преступлений приходятся на наркотики. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выявленных случаев сбыта запрещенных веществ увеличилось на 17 процентов. Общая доля таких нарушений за год увеличилась с 61,8 до 66 процентов.