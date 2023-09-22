Терминал из кафе на северо-западе Москвы украли посреди рабочего дня
Неизвестный похитил терминал оплаты из кафе, расположенного на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в пятницу, 22 сентября.
По его словам, инцидент произошел днем 21 сентября в кафе на Проспекте Маршала Жукова. Неизвестный похитил терминал в разгар рабочего дня. Директор обратился с заявлением правоохранительные органы, которые проводят проверку. Причиненный ущерб уточняется.
Другая кража произошла в стриптиз-клубе на Большой садовой улице. Звезда отечественных телешоу Никита Барышев лишился почти двух миллионов рублей, из которых лишь 35 тысяч потратил самостоятельно.