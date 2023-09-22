Самолет аварийно сел в Иркутске из-за отказа двигателя

У самолета авиакомпании «ИрАэро» отказал двигатель, капитан запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает telegram-канал Shot. В результате происшествия никто не пострадал.

«Днем около 13:30 по местному времени капитан судна АН-26 компании „ИрАэро“ запросил аварийную посадку в аэропорту — у самолета перестал работать левый двигатель», — передает telegram-канал Shot.

Авторы сообщения передают, что самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 29 человек: 25 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.