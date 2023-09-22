«По уточнённой информации, ударной волной повыбивало стёкла в десяти жилых домах в центре. Люди не пострадали», — отметил Развожаев.

Он добавил, что в домах и госучреждениях «по центральному кольцу города» отключены газоснабжение и свет.

Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. В Минобороны отметили, что один военнослужащий пропал без вести. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили пять ракет.