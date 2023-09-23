В Севастополе бухту перекрыли для движения транспорта

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в своем Telegram-канале заявила, что в городской бухте приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе, по предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Днем 22 сентября украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота, расположенного в Севастополе. В результате атаки в здании начался пожар, на локализацию которого сотрудникам экстренных служб понадобилось полдня.