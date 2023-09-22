Мужчина взорвал свой дом в Шебекине во время обыска полицейских

Житель Белгородской области взорвал дом в ходе обыска, который проводили оперативники. ЧП произошло в городе Шебекино, сообщает Telegram-канал «112».

Злоумышленник является фигурантом по одному из уголовных дел. Подозреваемому не понравился визит силовиков, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и бросил спичку. В это время полицейские искали вещественные доказательства.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 6 человек. Медики доставили их в больницу. Состояние пострадавших на данный момент уточняется.