Мужчина взорвал свой дом в Шебекине во время обыска полицейских
Житель Белгородской области взорвал дом в ходе обыска, который проводили оперативники. ЧП произошло в городе Шебекино, сообщает Telegram-канал «112».
Злоумышленник является фигурантом по одному из уголовных дел. Подозреваемому не понравился визит силовиков, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и бросил спичку. В это время полицейские искали вещественные доказательства.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 6 человек. Медики доставили их в больницу. Состояние пострадавших на данный момент уточняется.
Ранее неизвестный поджег конструкцию буквы Z, которая была установлена вблизи проспекта Ватутина в Белгороде. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.