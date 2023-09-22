Удар ВСУ по штабу Черноморского флота: главное

Днем в пятницу, 22 сентября, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Главное об ударе и его последствиях - в материале «Рамблера».

Заявления Аксенова, губернатора Севастополя и Минобороны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что украинские силы нанесли удар по штабу Черноморского флота в городе. Штаб расположен в историческом центре Севастополя

Затем Развожаев заявил, что возможна еще одна атака, призвал жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

В Минобороны РФ сообщили, что речь идет о ракетном ударе. Российские средства ПВО сбили пять ракет.

Ситуацию также прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - написал он.

Последствия

Развожаев сообщил, что возле театра Луначарского упал осколок. Губернатор призвал горожан не подходить к подобным предметам. Позже он рассказал, что в здании штаба начался пожар, на месте работают спасатели.

По предварительной информации, люди, которые находились на улице во время удара, не пострадали, как и гражданская инфраструктура.

«Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», - подчеркнул губернатор.

На месте развернули оперативный штаб.

По данным Минобороны, в результате удара погиб один военнослужащий.