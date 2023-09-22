Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города не выезжать в центр города и не выходить из зданий, поскольку возможна вторая атака по штабу Черноморского флота.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. (…) Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, при звуках сирены проследовать в укрытия», - заявил глава города.

Он также отметил, что возле театра Луначарского упал осколок и попросил жителей Севастополя «при обнаружении подобных элементов не подходить к ним и звонить в 112».

«На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания», - заявил Михаил Развожаев.