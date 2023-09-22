Пассажиры выкатившегося за пределы полосы самолета опубликовали видео
Пассажиры самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении, записали видео из салона воздушного судна. Кадры с места событий пермяки опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается, что пилот не успел затормозить», — подписал видео автор.
На кадрах видно, что к месту посадки самолета экстренно прибыли сотрудники аэропорта и экстренные службы.
Ранее URA.RU сообщало, что в момент посадки самолета на борту находилось более 170 человек. Аэропорт Большое Савино приостановил свою работу.