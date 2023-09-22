Британка пыталась вывезти столетнюю икону из России в Финляндию

Таможне удалось пресечь нелегальный вывоз старинной иконы из России. Такие планы были у гражданки Великобритании, которая хотела уехать из Ленобласти с иконой на рейсовом автобусе, следовавшем в Финляндию.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления уточнили, что икону обнаружили сотрудники поста Брусничное Выборгской таможни. Выяснилось, что у женщины не было разрешительных документов на вывоз этой ценности за рубеж.

В ведомстве также добавили, что подокладная икона «Господь Вседержитель» была создана свыше 100 лет назад. Данная икона относится к категории культурных ценностей. В отношении британки возбудили административное дело.

5 сентября 2023 года Калининградская областная таможня также пресекла незаконный вывоз из России старинной иконы начала XX века. На посту Багратионовск у россиянина нашли культурную ценность, вывозимую без разрешительных документов. Мужчина, постоянно проживающий в Германии, следовал на рейсовом автобусе по маршруту «Калининград — Варшава».