Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Антальи, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

По данным издания, самолет принадлежит «Турецким авиалиниям».

«На борту находилось 174 человека, все были эвакуированы», - пояснил источник.

По предварительной информации, пострадавших нет. Одной из вероятных причин инцидента названо то, что пилот не успел вовремя затормозить.