Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми
Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Антальи, выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.
По данным издания, самолет принадлежит «Турецким авиалиниям».
«На борту находилось 174 человека, все были эвакуированы», - пояснил источник.
По предварительной информации, пострадавших нет. Одной из вероятных причин инцидента названо то, что пилот не успел вовремя затормозить.
Ранее в Новокузнецке самолет Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в условиях густого тумана. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. На борту находились 140 человек, никто не пострадал.
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