В Курской области ищут группу диверсантов

Группу диверсантов ищут в селе Горналь Курской области . Об этом сообщается Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из четырех человек накануне заметили местные жители.

Уточняется, что в настоящее время силовики обследуют Суджанский район. Людей призывают быть бдительными, а служителей горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который находится под постоянными обстрелами, предупредили о возможных незваных гостях.