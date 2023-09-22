В Курской области ищут группу диверсантов
Группу диверсантов ищут в селе Горналь Курской области. Об этом сообщается Telegram-канал Mash.
По данным информационного ресурса, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из четырех человек накануне заметили местные жители.
Уточняется, что в настоящее время силовики обследуют Суджанский район. Людей призывают быть бдительными, а служителей горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который находится под постоянными обстрелами, предупредили о возможных незваных гостях.
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