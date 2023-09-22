Набережную Феодосии частично перекрыли из-за найденного боеприпаса
Центральную набережную Феодосии частично перекрыли из-за разминирования найденного боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Сейчас на месте работают саперы. Крючков подчеркнул, что о сроках снятия ограничений сообщат отдельно.
«Приносим извинения за временные неудобства. Доверяйте только официальным источникам информации», — добавил он.
Тип и происхождение боеприпаса в своей публикации советник главы республики не уточнил.
Напомним, что на территории Крыма регулярно проходят работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Сегодня, 22 сентября, спецслужбы обезвреживают боеприпасы сразу возле пяти населенных пунктов полуострова — поселка Октябрьского, сел Юркино и Вольное, а также неподалеку от городов Старый Крым и Судак.