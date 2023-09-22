Набережную Феодосии частично перекрыли из-за найденного боеприпаса

Центральную набережную Феодосии частично перекрыли из-за разминирования найденного боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Сейчас на месте работают саперы. Крючков подчеркнул, что о сроках снятия ограничений сообщат отдельно.

«Приносим извинения за временные неудобства. Доверяйте только официальным источникам информации», — добавил он.

Тип и происхождение боеприпаса в своей публикации советник главы республики не уточнил.