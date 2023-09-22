Толпа мигрантов избила двух россиян и попала на видео

В городе Большой Камень Приморского края мигранты толпой избили двух местных жителей и попали на видео. Его публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как грузовое авто, внутри которого находятся несколько мужчин, сдает назад и проезжает мимо нескольких мигрантов, не задевая их. Когда грузовик останавливается, к нему подходит около пяти человек, которые ждут выхода пассажира и водителя. Впоследствии мигранты начинают избивать россиян, вышедших из авто. Видеозапись заканчивается тем, что мигранты избивают лежащего на полу человека, их пытаются остановить прохожие.

По данным авторов канала, пострадавших госпитализировали с многочисленными переломами, они не написали заявление в правоохранительные органы. Других подробностей о случившемся нет.