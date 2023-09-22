Бывшего жениха Волочковой задержали по делу о мошенничестве

Бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, Дюран занял много средств под расширение своего бизнеса под брендом Family Desert, а после перестал выплачивать своим кредиторам даже проценты. Обманутые предпринимателем люди обратились в полицию. В апреле 2022 года на мужчину завели дело и позже объявили его в федеральный розыск.

Утром 21 сентября бизнесмена задержали в Москве и отправили в СИЗО. Выяснилось, что он обманул примерно 50 человек, а общая сумма ущерба составила около 100 млн рублей.

Напомним, что о проблемах Дюрана СМИ сообщали еще в июне 2023 года. Тогда на предпринимателя написала заявление в полицию бизнесвумен из Екатеринбурга, которая дала мужчине в долг 1,5 млн рублей под процент. Сперва он выплачивал ей средства, а после пропал.

Тогда выяснилось, что женщина не единственная пострадавшая, а в картотеках московских судов нашлось шесть разных исков к Дюрану. Все они о взыскании сумм по договорам займа.