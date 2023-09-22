В Ростове мужчина в розыске при задержании стрелял в полицейского
В Ростове сотрудники полиции задержали гражданина, который находился в розыске. Он оказал сопротивление и стрелял в полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Накануне участковый на улице Очаковской обнаружил мужчину, который находился в розыске по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
В региональном Следкоме сообщили, что правоохранитель попытался задержать гражданина, но тот оказал сопротивление и избил полицейского. После этого подозреваемый достал аэрозольный пистолет и попытался выстрелить в сотрудника полиции.
«Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, незаконный оборот наркотических средств и угрозу убийством», - уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.