В Ростове мужчина в розыске при задержании стрелял в полицейского

В Ростове сотрудники полиции задержали гражданина, который находился в розыске. Он оказал сопротивление и стрелял в полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Накануне участковый на улице Очаковской обнаружил мужчину, который находился в розыске по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В региональном Следкоме сообщили, что правоохранитель попытался задержать гражданина, но тот оказал сопротивление и избил полицейского. После этого подозреваемый достал аэрозольный пистолет и попытался выстрелить в сотрудника полиции.

«Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, незаконный оборот наркотических средств и угрозу убийством», - уточнили в ведомстве.