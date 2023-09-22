В подмосковном Щелково произошел пожар в офисном здании

В подмосковном Щелково произошел пожар в двухэтажном офисном здании. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В тушении участвуют 75 человек и 26 единиц техники. В здании находятся магазины и офисы. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, что 21 сентября пожар произошел в недостроенном торговом здании на Симферопольском шоссе в Новой Москве. У строения обрушилась крыша, а к тушению пришлось привлечь вертолет, который сбросил 45 тысяч литров воды. Ликвидировать возгорание удалось на площади в тысячу квадратных метров.