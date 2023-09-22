Стала известна судьба севшего в поле под Новосибирском Airbus A320

Самолет «Уральских авиалиний», совершивший экстренную посадку в поле под Новосибирском, не получил серьезных повреждений и в будущем сможет снова выполнять полеты. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании пишет РИА Новости.

12 сентября самолет Airbus A320, выполнявший рейса из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту самолета находилось 159 пассажиров, в том числе дети, и шесть членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем.

По предварительной оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии, заявили в авиакомпании.

«Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», - отмечается в заявлении «Уральских авиалиний».

При этом с самолета были сняты речевой и параметрический самописцы, воздушное судно также нуждается в замене поврежденных элементов вентилятора двигателя.

В настоящее время самолет стоит в поле на деревянные платформе для устойчивого положения на грунте и будет оставаться там до момента транспортировки. По данным авиаперевозчика, на это может потребоваться несколько месяцев.