Две девочки-подростка пропали в Нижегородской области

В Нижегородской области второй день ищут 13-летнюю Маргариту Нестерову и 14-летнюю Елизавету Кислюнину. Обе девочки из Выксы.

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«С девочками нет связи со вчерашнего дня. Обе ушли из дома днем. Пока поиски не дали результатов», – рассказали представители поисково-спасательной группы «Рысь».

У Маргариты Нестеровой худощавое телосложение, рост 164 см, рыжие волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в черные толстовку и джинсы, обута в светлые кроссовки с коричневыми вставками. В последний раз ее видели выходящей с бежевым рюкзаком и мобильным телефоном из дома № 9 в микрорайоне Центральном.

Приметы Елизаветы Кислюниной: среднее телосложение, рост 170 см, черные волосы, серо-зеленые глаза. Она вышла из дома № 15 в микрорайоне Гоголя в белой шапке, черной толстовке, серых кроссовках, с черным рюкзаком и смартфоном.