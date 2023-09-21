В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества

В Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии, пять тысяч человек остались без света, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

«В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», - уточнили в ЕДДС.

Без света остались улицы Заварная, Карпова, Горького, Пузакова.

По предварительным данным, причиной отключения стала авария на трансформаторе. В район, оставшийся без света, в экстренном порядке выехала бригада энергетиков для устранения проблемы.

Вместе с тем, Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в городе были слышны сильные взрывы.

«Информация о происшествии в Туле не поступала», - заметили, в свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

В ведомстве пояснили позже, что причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.