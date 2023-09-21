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В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества

В Зареченском районе Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии, пять тысяч человек остались без света, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

В Туле почти 5 тыс. человек остались без электричества
© РИА Новости

«В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», - уточнили в ЕДДС.

Без света остались улицы Заварная, Карпова, Горького, Пузакова.

По предварительным данным, причиной отключения стала авария на трансформаторе. В район, оставшийся без света, в экстренном порядке выехала бригада энергетиков для устранения проблемы.

Вместе с тем, Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в городе были слышны сильные взрывы.

«Информация о происшествии в Туле не поступала», - заметили, в свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

В ведомстве пояснили позже, что причиной напугавшего жителей Тулы звука взрыва стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

В МЧС добавили, что специалистам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать аварию.

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