Двоих россиян осудили на сроки до восьми лет за хранение гранатомета

В Приморском крае суд вынес приговор двоим мужчинам, хранившим дома взрывное устройство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

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Обоих фигурантов суд признал виновным по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ, а одного их них еще по части 1 статьи 222.1 («Незаконное ношение и перевозка взрывных устройств») УК РФ. Они были осуждены на шесть и восемь лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы по 300 тысяч рублей.

По данным ведомства, военный пенсионер хранил дома гранатомет РПГ-18 с боевой гранатой, состоящий на вооружении Министерства обороны России. Летом 2022 года он решил сделать ремонт в квартире и попросил знакомого подержать гранатомет у себя. Пенсионер отвез опасный предмет на такси к другу и предупредил, что устройство боевое.