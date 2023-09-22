Бывшего жениха Волочковой задержали по делу о мошенничестве

По данным издания, речь о россиянине Дмитрии Дюране, который занял много денег под расширение бизнеса, а после перестал платить даже проценты. Занявшие ему деньги люди обратились в полицию. В апреле 2022 года он стал фигурантом уголовного дела, после чего Дюрана объявили в федеральный розыск. Вечером 21 сентября он был задержан на Малой Бронной улице.